Manuela D’Ávila admitiu a possibilidade de abrir mão de sua candidatura à Presidência da República para apoiar Ciro Gomes

A candidatura presidencial de Ciro Gomes (PDT) pode ter um reforço em breve. O PCdoB, tradicional aliado do PT nas eleições presidenciais, tem avançado no diálogo com o ex-ministro. As conversas incluem a pré-candidata do partido, Manuela D’Ávila, e ela admite a possibilidade de retirar a candidatura. As informações são do jornal O Dia.

O líder do PCdoB na Câmara dos Deputados, deputado Orlando Silva (SP), confirmou na sexta-feira (1°) que o partido conversa e se identifica com Ciro, apesar de manter a pré-candidatura de Manuela, e que aceita reavaliar o quadro nas próximas semanas se houver o risco de nenhum presidenciável de esquerda chegar ao segundo turno da eleição presidencial.

“Se, durante o curso da campanha eleitoral, ficar claro o risco de duas candidaturas conservadoras no segundo turno, inevitavelmente a esquerda vai ser obrigada a avaliar a revisão da tática e eventualmente se concentrar em torno de um nome”, disse Orlando Silva, em coletiva de imprensa na capital paulista. “Se houver esse risco, seria insano se a esquerda não examinasse a hipótese de construção de uma unidade.”

Nesse quadro, Manuela seria indicada para disputar o governo do Rio Grande do Sul. Há duas semanas, Ciro e Manuela se encontraram e conversaram sobre o cenário eleitoral.

Para Silva, o presidenciável do PDT tem uma avaliação correta das situações econômica e política do Brasil. “Não temos nenhum motivo para retirar a candidatura da Manuela, mas vamos conversar bastante com o Ciro”, declarou.

O deputado avalia que, com base no cenário atual, a campanha no primeiro turno ficará pulverizada em candidaturas próprias de PT, PDT, PCdoB e Psol. Silva foi um dos deputados que visitaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na prisão, em Curitiba, na terça-feira. “Senti o presidente Lula embalado e o PT está muito embalado com a ideia de ter uma candidatura do PT”, disse.

A estratégia atual do PCdoB, disse Silva, é lançar Manuela para garantir uma boa quantidade de votos à Câmara e ao Senado, superando a cláusula de desempenho. No segundo turno, garante, os partidos de esquerda “vão se encontrar”.

Ciro preferiu não comentar as conversas com o PCdoB, mas ele já declarou que tem buscado esse partido e o PSB para compor sua candidatura já no primeiro turno, enquanto “respeita o tempo do PT”.

Nas redes sociais, Ciro preferiu abordar a saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras, aproveitando para atacar o PSDB, partido próximo ao executivo. Chamou de “falta de respeito” o aumento do preço na gasolina durante a greve dos caminhoneiros. “Essa falta de respeito é a política do PSDB”, disse o presidenciável do PDT.

Lula

Já o PT pretende lançar a candidatura do ex-presidente Lula na próxima quinta-feira, em Contagem (MG), em evento para o qual o partido está convocando todos os diretórios estaduais e municipais do PT, além demovimentos sociais e artistas.

Ao convocar os militantes do PT, a presidente do partido Gleisi Hoffman comentou: “Democracia não admite vetos, requer disputa”.

O registro da candidatura de Lula, que segue líder nas pesquisas, no entanto, tem grandes chances de ser rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Deixe seu comentário: