Mãos vazias

José Sartori e outros sete governadores foram ontem chorar no gabinete principal do Palácio do Planalto, tentando ver pingar alguns milhões no chapéu de cada um. Saíram comovidos do Palácio do Planalto com os lamentos que ouviram do presidente Michel Temer. Na descida da rampa, balbuciaram: tão alegre que viemos e tão tristes que voltamos.

EQUILÍBRIO SURPREENDE

Assessor do Palácio Piratini irá a Goiânia para descobrir o segredo: o governo daquele Estado registrou nos últimos quatro meses resultado positivo entre receitas e despesas, que chegou a 1 bilhão e 700 milhões de reais.

PERDIDOS DE S.O.S.

O Piauí e o Distrito Federal declaram ontem adesão ao Clube dos Falidos. Ameaçam decretar estado de calamidade se o governo federal não socorrer. Consideram-se atingidos abaixo da linha d’água e dizem que já jogaram toda a carga no mar. A manobra não ajudou.

REFORÇOS

Próximos lances da campanha de 2º turno em Porto Alegre: 1) a vinda de tucanos com fina plumagem de Brasília a Porto Alegre. 2) a participação da cúpula nacional dos trabalhistas que defenderam Dilma Rousseff.

TRANCA DO COFRE

Duas certezas na sessão da Câmara segunda-feira: 1) antes da votação em plenário da proposta que prevê teto dos gastos públicos da União, deputados da oposição vão elevar os watts para os discursos. 2) a maioria ficará a favor do governo.

PROJEÇÃO

Recentes estudos da Organização Mundial do Trabalho afirmam que o Brasil possui 19 por cento de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam, não fazem cursos profissionalizantes e não estão empregados. Dados que nos distanciam de cumprir a promessa de ser o país do futuro.

SABEDORIA

Foram assinalados ontem os 100 anos de nascimento de Ulysses Guimarães.

Aos que ingressavam na vida pública, dizia: “A impaciência é uma das faces da estupidez.”

Sobre a ditadura: “Quando se tira o voto ao povo, o povo é expelido do centro para a periferia da história, perde o pão e a liberdade, o protesto passa a ser agitação e a greve rotulada de subversão.”

Sobre Política: “Não se pode fazer política com o fígado, conservando o rancor e ressentimentos na geladeira. A Pátria não é capanga de idiossincrasias pessoais. É indecoroso fazer política uterina, em benefício de filhos, irmãos e cunhados. O bom político costuma ser mau parente.”

Sobre verdade: “A censura é a inimiga feroz da verdade. É o horror à inteligência, à pesquisa, ao debate, ao diálogo. Decreta a revogação do dogma da falibilidade humana e proclama os proprietários da verdade.”

RÁPIDAS

* Surge cisão no PV de Porto Alegre sobre apoio para o 2º turno.

* Disparada: às 18h18min de quinta-feira, o Jurômetro chegou a 300 bilhões de reais. Ontem, às 22h18min, tinha subido para 301 bilhões e 501 milhões.

* Nas telinhas das cidades onde ocorrerão 2º turno entra em cartaz o filme Vendedores de Ilusão.

