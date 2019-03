Mapa indica refúgios caso se rompa barragem em MG

Os moradores de Barão de Cocais, em Minas Gerais, já sabem como devem proceder, caso ocorra o rompimento da barragem sul superior da Mina Gongo Soco. Neste domingo (24), a Defesa Civil local divulgou um mapa que marca os sete pontos aos quais eles deverão se dirigir para se protegerem. O material foi feito em razão de um alerta emitido na última sexta-feira (22) pela mineradora Vale, que havia detectado instabilidade na barragem.

Agentes da Defesa Civil e da Tropa de Choque estão no local e ficarão de prontidão, caso pessoas que moram na Área 2 precisem ser retiradas de casa.

Um auditor independente foi quem apontou as condições instáveis, fazendo com que a Agência Nacional de Mineração (ANM) elevasse o nível de segurança da barragem para 3, o grau de alerta máximo.

Os moradores já haviam sido evacuados da área em alerta, no dia 8 de fevereiro.

A preocupação se intensificou em torno do tema no País, neste ano, após o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro. Já foram confirmadas 212 mortes e 93 pessoas continuam desaparecidas no local.

Deixe seu comentário: