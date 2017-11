MAPFRE chega aos 25 anos de Brasil. Encontro em São Paulo marcou o aniversário da companhia no país

A MAPFRE comemora nesta semana os 25 anos de atividades no Brasil, que se estabeleceu como a principal operação da companhia fora da Espanha e como um mercado estratégico. No país, a atuação da empresa é referência por sua atuação sólida e por sua capacidade de se antecipar às mudanças tecnológicas e sociais que transformam a sociedade.

A empresa deu início às suas operações no Brasil em 1992, quando adquiriu a Seguradora Vera Cruz. Hoje, a MAPFRE tem uma oferta ampla de soluções aos consumidores e parceiros por meio de negócios que vai de Seguros, em uma aliança bem-sucedida com o Banco do Brasil, até investimentos, previdência, capitalização, saúde, consórcios, resseguro e assistência. Além do CESVI BRASIL (Centro de Experimentação e Segurança Viária), que é uma referência quando o assunto é segurança no trânsito, e da Fundación MAPFRE, que tem um histórico internacional de apoio à segurança viária, educação e cultura – projeto que começou tímido no país e hoje desenvolve iniciativas de extrema relevância para a sociedade.

Para celebrar o momento, na tarde da última terça-feira (21), cerca de 500 colaboradores da empresa se reuniram em São Paulo em evento com toda a liderança da companhia. Na ocasião, Antonio Huertas, presidente da MAPFRE, traçou um panorama positivo para os negócios no país. “O Brasil deve recuperar sua estabilidade política e econômica, e vamos aproveitar essa oportunidade para crescer na região”, disse.

Para garantir resultados positivos em meio a um cenário econômico adverso e desafiador, a empresa segue, priorizando projetos que fortaleçam a orientação ao cliente e a inovação. “Vamos acelerar o processo de transformação digital. Os consumidores estão mudando por causa da tecnologia, então precisamos oferecer produtos modulares”, ressaltou Huertas.

O CEO da MAPFRE no Brasil, Wilson Toneto, aproveitou a ocasião para reforçar a solidez da empresa e a importância de cada funcionário para o sucesso da operação. “Acredito que chegamos a esse ‘um quarto de século’, com o reconhecimento que temos e na posição que estamos, justamente por sempre enfrentarmos as adversidades com criatividade, respeito e com o JEITO MAPFRE que só quem atua ou já atuou conosco pode entender”, afirmou.

Além deste evento, a agenda de comemoração de 25 anos da MAPFRE no Brasil contou com encontros com distribuidores, corretores, empresários e Governo.

Deixe seu comentário: