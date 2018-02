Maquiador ensina make das atrizes Paolla Oliveira e Paloma Bernardi para o Carnaval

Paolla Oliveira e Paloma Bernardi foram as musas do Bloco da Favorita, que ocorreu no sábado (3), em São Paulo. Responsável pela beleza das atrizes, o consagrado maquiador Ale de Souza nos contou como preparou a maquiagem de cada uma delas. Veja a inspiração de make para os blocos de carnaval:

Paolla Oliveira

“Para a Paolla fiz uma pele bem iluminada, usando um truque fácil de copiar. Apliquei uma sombra cintilante em tom pérola nas têmporas, na base do nariz, no queixo e acima da curvinha central do lábio superior. Assim você ilumina de forma natural os principais pontos de luz do rosto”, explica o maquiador.

Paloma Bernardi

“O grande destaque da maquiagem da Paloma foram os lábios. Usei um tom de vermelho com um batom cintilante por cima, para dar efeito de volume, deixar os lábios maiores. Passei o batom de efeito transformador apenas no centro da boca”, conta Ale.

Cuidado com o glitter

Chega o Carnaval e tudo que se mais quer é brilhar! No começo da festa, o glitter é aplicado em pontos do rosto e do corpo, mas o suor chega, a folia acaba e os ‘brilhinhos’ estão por toda a parte. Essa situação exige cuidados, pois o material pode causar lesões nos olhos e, em casos mais graves, até mesmo cegueira.

O oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto, explica que a partícula sólida pode causar ferimentos nos tecidos sensíveis que podem evoluir para úlceras na córnea. Se houver contaminação com algum germe, o quadro pode se tornar incontrolável e provocar perda de visão.

“Coçar é a pior reação que você pode ter ao perceber que o glitter caiu nos olhos. Neste momento, que existe o risco de se arranhar a córnea”, diz o oftalmologista. Ao perceber uma irritação no olhar, a recomendação do profissional é usar um lubrificante ocular, soro ou água mineral para lavar os olhos. Caso as partículas não saiam, é necessário procurar um pronto-socorro oftalmológico imediatamente.

É fundamental usar no rosto apenas glitter próprio para maquiagem, materiais brilhantes para artesanato ou outro fim podem conter vidro.

Truques para retirar o glitter

O glitter e a purpurina são mesmo o acessório da vez. Porém, a grande dificuldade que a maioria das pessoas encontra é tirar o material do corpo. Isso porque são partículas muito pequenas que grudam na pele e se espalham por todos os cantos.

Reunimos alguns truques para fazer com que o glitter não chegue ao escritório na quarta-feira de cinzas. Confira:

1) Demaquilante bifásico

O produto para tirar a maquiagem pode ser muito eficiente na missão ‘tchau, glitter’. A textura oleosa do demaquilante bifásico faz com que o produto descole do corpo e vá direto para o algodão. Boa ideia para tirar a purpurina do rosto!

2) Óleo de coco + esponja

Quando se trata de arrancar o glitter de uma grande área (por exemplo, do corpo inteiro), a melhor opção é passar óleo de coco e esponja na hora do banho. O produto faz com que a purpurina escorregue sem causar atrito na pele. Ah, e você ainda fica muito hidratada.

3) Fita adesiva

Se mesmo depois do demaquilante e do óleo de coco o glitter persistir, experimente enrolar uma fita adesiva no dedo aplique nas áreas brilhantes. Escolha uma opção com cola fraca para evitar a depilação indesejada.

