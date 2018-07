Máquinas da rede Vero passam a aceitar pagamento por aproximação

Os lojistas credenciados à rede de adquirência Vero, da empresa Banrisul Cartões, já estão aptos a aceitar pagamentos por aproximação, inovação que permite que as transações sejam feitas sem a necessidade de inserir ou passar o cartão nas máquinas POS ou mobile. Atualmente, existem dispositivos de pagamento inseridos em pulseiras, relógios ou em carteiras digitais para smartphones. Ao aproximar o dispositivo a uma curta distância da máquina, o pagamento será efetuado.

Segundo o diretor da Banrisul Cartões, Antônio Carlos Antunes, a solução faz com que as transações sejam mais rápidas que as tradicionais, acelerando o processo e ampliando o número de operações. “Esse serviço oferece mais segurança ao cliente, já que ele não precisa levar dinheiro ou mesmo o cartão de crédito no bolso. Além disso, as informações compartilhadas com a máquina são utilizadas apenas para o pagamento”, destacou.

