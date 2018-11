Máquinas da Vero passam a aceitar os cartões da bandeira Cabal

A Vero, rede de adquirência do Banrisul, passou a aceitar os cartões Cabal, ampliando o número de bandeiras aceitas na máquina. A partir de agora, os credenciados podem aceitar pagamentos com a bandeira nas funções débito e crédito, e também o cartão Cabal Vale, na modalidade voucher (alimentação e refeição).

Segundo o diretor da Banrisul Cartõs, Antônio Carlos Antunes, com a aceitação dos cartões Cabal, a máquina da Vero se torna ainda mais competitiva, pois aceita as principais bandeiras do mercado e uma diversidade de cartões de benefícios. “Quem vende quer praticidade e menos custos. Com a ampliação das bandeiras, a Vero se consolida como uma das opções mais atrativas do mercado”, frisou ele.

Além da Cabal, a Vero também aceita os cartões Banricompras, Mastercard, Visa, Elo, Verdecard, BanriCard, Sodexo e VR Benefícios.

