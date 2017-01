O mar invadiu as areias ontem no litoral norte gaúcho. As imagens mostradas aqui são de Capão da Canoa. O avanço das águas permitiu muita brincadeira entre crianças e adultos. Mais uma vez a estação mostra sua força, traduzida em alegria e diversão, que deverão permanecer nos próximos dias, com previsão de tempo boa, com sol sobre nuvens para os próximos dias.

