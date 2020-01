Magazine Mara Maravilha pede desculpas a Eduardo Costa após criticá-lo: “Tenho que mudar meu conceito”

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

Cantor lamentou críticas de apresentadora de quem ele diz ser fã Foto: Folhapress/Instagram Cantor lamentou críticas de apresentadora de quem ele diz ser fã (Foto: Folhapress/Instagram) Foto: Folhapress/Instagram

Mara Maravilha, 51, fez um pedido de desculpas público para o cantor Eduardo Costa, 40, neste sábado (25), após ver um vídeo em que o sertanejo lamenta que a apresentadora o tenha criticado no programa “Fofocalizando”, do SBT.

“Na sexta-feira [24] saiu uma matéria sobre a Mara [Maravilha], e ela durante alguns minutos, falou muito mal de mim. A Mara não tem noção do quanto sou fã dela. Ela nunca me viu, nunca tomou um cafezinho comigo pra saber que tipo de gente eu sou, ela nunca comeu um ovo comigo, ela nunca foi na minha casa”, diz ele no vídeo.

“Ela está falando mal de mim e não sabe que ela faz parte da minha vida, da minha história, que muitas vezes eu sai da escola correndo pra voltar pra casa pra poder assisti-la. Eu olhava pra Mara, ela falando mal de mim ali, e eu fique com dó dela, porque ela não sabe o quanto eu sou fã dela”, completou.

Frente à repercussão, Mara usou seu Intagram para pedir perdão ao cantor. “Me desculpe, me perdoe. Eu não quero que você apague a memória afetiva da sua infância em relação a minha pessoa, e eu também, com toda a sinceridade, como mulher, como cristã, estou aqui te pedindo perdão”, disse.

Em seu primeiro dia de recuperação de uma cirurgia nas pálpebras, Mara afirmou que se sentiu constrangida com as palavras do sertanejo, e percebeu que “tenho que mudar meu conceito em relação a ele, porque ele é talentoso, afinado, esforçado e guerreiro”.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário