Maradona apoia a nova Copa do mundo com 48 times e lamenta ausência de Neymar em premiação da Fifa

O ex-jogador argentino Diego Armando Maradona aprova a proposta de aumento do número de seleções para a disputa da Copa do Mundo. A Fifa pretende oficializar nesta terça (10) a expansão do Mundial para 48 times, inchaço que teria início na Copa de 2026.

Maradona entende que a medida renovaria a paixão pelo futebol em centros pouco badalados, dando mais oportunidades a equipes menores. “Ideia fantástica.” Maradona também disse que Neymar deveria figurar na disputa do melhor jogador do mundo da Fifa. Os escolhidos foram Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann.

“O Neymar deveria disputar com o Messi e o Cristiano. Para mim, ele deveria estar entre os nomeados”, ressaltou.

Comentários