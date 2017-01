Maradona critica ausência de seu compatriota Lionel Messi na premiação dos melhores do mundo: “Estou decepcionado”

O ex-jogador Maradona não segurou a língua ao falar da ausência de Lionel Messi da premiação Fifa The Best em Zurique, na Suíça. Participante da festa, o ídolo argentino se disse decepcionado com a atitude do meia do Barcelona.

“Não sei porque os jogadores do Barcelona não vieram a um prêmio tão importante. Eles têm prioridades, mas estando aqui Lio poderia brigar muito mais do que em Barcelona.” “Estou decepcionado porque Lio não veio. Aqui ele poderia brigar. Em casa, pela TV, não se pode brigar com ninguém.”

Se foi crítico com o conterrâneo, Maradona foi bem mais ameno ao falar de Cristiano Ronaldo. Para o ex-jogador, o título de melhor jogador da temporada foi parar em boas mãos. “Certamente Ronaldo ganhou porque Messi não pode vir. Mas, na verdade, Ronaldo tinha uma pequena vantagem. De todas as formas, ganhou quem tinha que ganhar.”

De acordo com o jornal catalão Sport, a decisão de não viajar partiu dos próprios jogadores do Barcelona (Iniesta, Messi, Busquets, Piqué, Suárez e Mascherano). “Não estamos para festas”, teriam dito os jogadores. (AG)

Comentários