Maradona livra Messi da responsabilidade pela derrota da seleção argentina

A Argentina perdeu de 3 a 0 contra a Croácia na quinta-feira e Messi fez uma de suas piores partidas com a camisa albiceleste, mas Diego Maradona o eximiu de responsabilidades, dizendo que “eles não lhe passam a bola”.

“Não passam para Messi, há espaço e não passam a bola. Mas isso é um problema da equipe, de organização”, declarou Maradona no programa “De la mano del 10” da venezuelana Telesur.

“Messi jogou como conseguiu jogar, fez o que pôde. É difícil ter que resolver os problemas de seus colegas. Senti isso na minha própria carne: eu sabia o que [Ricardo] Giusti, [Sergio] Batista ou [Jorge] Valdano tinham que fazer… Sabia se tinha que ser um passe longo ou curto, porque se não virava presente para o rival”, explicou.

Maradona, que já havia criticado Jorge Sampaoli depois do empate por 1 a 1 contra a Islândia na primeira partida da equipe no Mundial, disputado na Rússia, voltou a defender Messi e culpar o técnico.

“Temos que culpar a liderança pelo que cabe a elas, desde o presidente da AFA (Associação de Futebol da Argentina) até o último assistente de Sampaoli”, acrescentou.

A Croácia lidera o Grupo D com seis pontos, seguida pela Nigéria, com três pontos. A Islândia e a Argentina estão em terceiro e quarto respectivamente, com um.

Na última rodada, os sul-americanos precisam vencer os africanos para ficarem em segundo lugar. A partir daí, um empate entre croatas e islandeses ou uma vitória croata os qualificaria automaticamente para as oitavas. Se a Islândia vencer, a vaga será definida pelo saldo de gols.

Zoado

A Argentina disputará sua sobrevivência no Mundial na próxima terça-feira contra a Nigéria, com a obrigação de vencer e bater o goleiro das ‘Super Águias’, Francis Uzoho, jogador de apenas 19 anos.

O time Extremadura de Almendralejo (Espanha) aproveitou para enviar uma mensagem em tom de brincadeira à Associação de Futebol da Argentina: “Olá AFA, diga a Leo [Messi] que se precisar de algum conselho para marcar Francis pode nos perguntar, sem compromisso!”.

Antes deste Campeonato Mundial de Futebol, o Extremadura derrotou por 2 a 1 o time de Uzoho, Fabril, pela Segunda B, a Terceira Divisão do Campeonato Espanhol.

Deixe seu comentário: