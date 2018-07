Desde 2015, o Projeto Desconcerto levou 26 diferentes apresentações de música clássica ao ambiente informal de um bar, sempre no final da tarde. Em sua próxima edição, neste sábado (28), o projeto promove uma “Maratona de Violões”. O evento ocorrerá no Parangolé, localizado na rua Lima e Silva, nº 240, a partir das 20h, e contará com três violonistas gaúchos.

