Maratona Digital em Porto Alegre

Depois de receber três edições em Porto Alegre e uma versão pocket em Caxias do Sul, a 5ª Maratona Digital ganha vida entre os dias 14 a 16 de outubro. O primeiro lote de ingressos, disponível até o dia 11 de setembro, traz desconto especial. O evento ocorre Quality Hotel (Rua Comendador Caminha, 42), em Porto Alegre. Inscrições em www.bit.ly/maratonadigital5

A expectativa é movimentar 300 pessoas nesta edição. Entre os temas inéditos estão: Realidade Aumentada e Gamification para Marcas, Digital Influencers, Mudanças no Instagram, Live do Facebook e Growth Hacking. Outro destaque do fim de semana será o workshop de Direito Digital, onde os participantes poderão tirar todas as suas dúvidas sobre legislação de campanhas de marketing na web. Um bate-papo com profissionais cujo seus negócios são focados no YouTube também está na pauta.

O evento é comandado pelo CEO da agência porto-alegrense Fabulosa Ideia e professor de Marketing Digital da ESPM e PUC, Rafael Terra. “Queremos que os participantes saiam cheio de ideias, mas sobretudo: dominando novas ferramentas e estratégias para colocar em prática imediatamente”, conta o organizador.

O público-alvo é formado por empresários, profissionais de marketing e vendas, administradores, publicitários, jornalistas, relações públicas e estudantes de comunicação. Também atende todos os profissionais liberais como médicos, advogados, arquitetos entre outros. Mais informações em cursos@fabulosaideia.com.br ou (51) 3086-0689.

Comentários