Maratona Internacional de Porto Alegre acontecerá neste domingo

A disputa da 36ª Maratona Internacional de Porto Alegre será neste domingo (2), com largada às 7h, em frente do Jockey Club (av. Diário de Notícias). Com dez mil inscritos – sendo cinco mil somente na prova principal masculina -, a tradicional corrida de rua terá representantes de 11 países. Os atletas vão percorrer 42,195 quilômetros.

A Maratona atinge principalmente as vias das regiões Sul e Leste e os bloqueios de ruas e desvios de trânsito – inclusive de linhas de ônibus, com transferência de pontos de terminais – começam no final da noite deste sábado (1º), e na madrugada de domingo, se estendendo até o início da tarde. Os principais terminais de ônibus da área central não serão afetados.

Programação

6h55 – Prova dos Cadeirantes (42,195Km)

7h – Maratonas Masculina, Feminina (42,195Km), Rústica (7km), Meia Maratona (21,097Km)

11h – Maratoninha (distâncias variáveis conforme a idade dos inscritos)

Percurso

