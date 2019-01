Maratona Pokémon em Porto Alegre terá monitoramento de 25 câmeras na Orla

A Maratona Pokémon Go Safari Zone da América Latina, que acontece entre os dias 25 a 27 de janeiro, na Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre, vai contar com 25 câmeras de monitoramento. Os equipamentos serão operados pela Guarda Municipal direto do posto da Orla, no Ceic (Centro Integrado de Comando) e no Departamento de Comando e Controle Integrado do Estado.

A instalação está sendo finalizada pela Procempa. O diretor técnico da companhia, Alexandre Horn, destaca a importância do evento para Porto Alegre. “É uma oportunidade de mostrar o quanto o município investe em tecnologia e trabalha para transformar a cidade referência em inovação. Hoje a Capital tem uma das melhores redes de infreaestrutura tecnológica do País, permitindo a realização de um evento deste porte”, conta Horn.

38 câmeras de monitoramento

O projeto do cercamento eletrônico da Orla Moacyr Scliar prevê 38 câmeras de monitoramento, no dia 31 de dezembro do ano passado foram instaladas cinco câmeras. Até o final do mês de fevereiro todos os equipamentos do projeto deverão estar em funcionamento.

Além do atendimento fixo e do vídeomonitoramento, a Guarda Municipal vai manter o patrulhamento ostensivo no local que deve receber um público estimado em mais de 25 mil pessoas. De acordo com a secretária municipal de Segurança, Claudia Rocha, o cercamento eletrônico da Orla é mais uma ferramenta de segurança para os frequentadores. “Com a entrega dos equipamentos, dentro do planejamento estratégico da Smseg (Secretaria Municipal de Segurança de Porto Alegre), os usuários da Orla passarão a contar com mais segurança no local, e a cidade recebe mais um segmento das promessas de campanha do prefeito Nelson Marchezan Júnior”, finaliza.

Avaliação de serviços municipais

A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria disponibiliza uma plataforma digital, no Portal da Prefeitura, para a avaliação de serviços públicos de Porto Alegre. Para o secretário da Fazenda e interino da Transparência, Leonardo Busatto, a pesquisa será um medidor da satisfação do cidadão. “Nosso objetivo é fazer com que a sociedade se torne parte importante na melhoria do serviço público.Prestar os serviços é dever da Prefeitura. Avaliar essa prestação é um direito do cidadão porto-alegrense.”, destaca.

A Carta de Serviços visa informar os cidadãos quais os serviços prestados pelos órgãos e entidades da administração municipal, como obter esses serviços, quais são os compromissos de atendimento estabelecidos, prazos, locais, horários de atendimento e documentações necessárias para acessá-los. É também uma forma de transparência e inclusão dos cidadãos de Porto Alegre no acesso aos serviços disponíveis, além de ser uma ferramenta de avaliação periódica da satisfação dos usuários quanto aos serviços públicos.

Como acessar:

Para responder a pesquisa: 1) acesse o site prefeitura_poa.br/carta-de-servicos, 2) do lado esquerdo da tela selecione Cidadão, Empresa ou Servidor e a categoria de serviço a ser avaliada, 3) do lado direito escolha o serviço a ser analisado, 4) na página do serviço escolhido você encontra todas as informações disponíveis. À direita da tela, clique em “Dê sua opinião sobre o serviço”, 5) você será direcionado para um documento. Basta clicar, digitar seu CPF, responder as perguntas e clicar em “enviar”.

