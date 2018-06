Marca de biscoitos promove campanha do agasalho que se move por calor humano

A frente fria no Rio Grande do Sul é bem severa e para arrecadar roupas, a Biscoitos Zezé, fabricante de massas e biscoitos local, espalhou caixas que se movem com a ajuda dos vizinhos. De porta em porta, a caixa percorre coletando peças para ajudar instituições carentes.

A intervenção criada mark+ também serve de convite para vizinhanças de todo o Brasil. Quem quiser fazer o mesmo basta imprimir este arquivo e colá-lo em uma caixa qualquer deixando-a circular organicamente pela rua juntando agasalhos. Assim que a caixa estiver cheia há um espaço para deixar um número para contato para buscar e encaminhar para pessoas ou instituições que precisam.

Confira abaixo o resultado:

