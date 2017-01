Marca gaÃºcha de picolÃ©s especiais inaugura primeira franquia em Porto Alegre

Acaba de inaugurar a primeira franquia da marca PopStop Picolés Especiais. A marca de gelato no palito foi lançada em fevereiro 2016 trazendo produtos frescos, com ingredientes italianos, sem adição de conservantes e preparados com métodos artesanais, tais quais os encontrados nos EUA e em países asiáticos. Agora, os produtos poderão ser degustados na primeira Pop Shop do Estado, localizada no shopping Iguatemi, em Porto Alegre. A franquia prevê um investimento inicial a partir de R$250 mil (divididos em taxa de franquia, instalação e montagem do quiosque/loja, equipamentos e etc.), rentabilidade de 15% com retorno de investimento entre 18 e 24 meses.

