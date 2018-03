Marca gaúcha desenvolve calçados personalizados para cada cliente

A marca gaúcha Usthemp está conquistando o Brasil ao estampar em seus produtos, além de ilustrações criativas, personalidade e também responsabilidade social. Criada pelo empresário Fabiano Bladt, a empresa de Lajeado se destaca por desenvolver linhas de sapatos customizados, com estampas diferenciadas e ainda sustentáveis, já que são livres de matéria-prima de origem animal.

Entre os maiores sucessos de lançamento da marca está a coleção de tênis e alpargatas com estampas de pets. “Começamos a coleção tendo como inspiração o amor pelos pets e temos hoje disponíveis em nossa loja online mais de 60 estampas com essa temática. Além de poder optar por uma das estampas já desenvolvidas, é possível também confeccionar uma personalizada para o cliente, com a imagem do bichinho de estimação”, contou Fabiano Bladt, CEO da empresa.

A estampa personalizada com o pet é feita de duas formas: no modelo DIY (Do it Yourself), enviando a própria estampa, ou no Illustrate, em que o cliente envia uma foto de referência do animal de estimação e a marca desenvolve a arte para o cliente. As peças são vendidas exclusivamente online e tem como grande diferencial serem produzidas especialmente para cada cliente, sob demanda.

Além da linha PetLovers, outra coleção que está conquistando os pés dos jovens é a que traz as estampas de Unicórnios em diferentes tamanhos e cores, conquistando até mesmo o público adulto, que também se encanta pelo significado dos animais mais fabulosos do momento.

No site da Usthemp, estão disponíveis mais de 5 mil opções de produtos, entre alpargatas, diversos estilos de tênis e mochilas. O prazo de entrega varia de região para região, mas o processo de produção leva em média de 3 à 5 dias. “O grande diferencial do modelo de negócios da Usthemp é justamente não trabalhar com estoques, mas sim produzir cada sapato sob demanda. Além de termos na essência a customização, todo Usthemp deve, obrigatoriamente, ser muito confortável. Acreditamos ser essencial vestir com personalidade e conforto”, completou Bladt.

