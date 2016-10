Marcela Temer deve estrear nesta semana em viagens internacionais como primeira-dama

A primeira-dama Marcela Temer deve estrear nesta semana em viagens oficiais ao exterior ao lado do presidente Michel Temer. Marcela deve integrar a comitiva presidencial que embarcará, na madrugada de sexta-feira (14), para um périplo de sete dias pela Índia e pelo Japão.

Na sua quinta viagem internacional em menos de dois meses de governo efetivo, Temer participará de um encontro de cúpula do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) na cidade indiana de Goa. Ele tem compromissos com os chefes de Estado do grupo de países emergentes nos dias 15, 16 e 17.

Na Índia, há a previsão de que Marcela participe de um evento que reunirá as primeiras-damas dos cinco países que integram o Brics. A comitiva presidencial também será integrada pelos ministros José Serra (Relações Exteriores), Henrique Meirelles (Fazenda) e Marcos Pereira (Desenvolvimento, Indústria e Comércio), além do secretário do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco.

Na segunda-feira (17), Temer e sua comitiva deixarão a Índia e embarcarão em direção ao Japão. Em Tóquio, Temer deverá ter uma audiência, na quarta-feira (19), com o imperador Akihito no Palácio Imperial. No dia seguinte, o chefe do Executivo brasileiro se reunirá com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. A comitiva presidencial deverá desembarcar no Brasil somente na sexta-feira (21). (AG)

