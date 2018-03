Marcelinho Paraíba recebe alta do hospital após sofrer AVC

O jogador Marcelinho Paraíba, de 42 anos de idade, recebeu alta do hospital que estava internado na manhã deste sábado (3) após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na tarde da última quinta-feira (1º). A informação da alta do atleta foi confirmada pela assessoria de imprensa do Treze Futebol Clube, atual equipe que ele está defendendo.

Ainda segundo a assessoria, o meia saiu do hospital direto para o Estádio Presidente Vargas, onde a o elenco do Treze estava treinando visando o clássico do próximo domingo (3), diante do seu maior rival, o Campinense. Lá Marcelo conversou com os atletas e frisou que estava tudo caminhando bem com a sua saúde.

Marcelinho Paraíba não vai ter sequelas ocasionadas pelo Acidente Vascular Cerebral Isquêmico sofrido na última quinta-feira (1º), conforme divulgou, na tarde desta sexta-feira (2), o neurocirurgião Luciano Holanda. Ainda segundo o médico, Marcelinho Paraíba precisará passar, no mínimo, 30 dias se recuperando sem fazer esforço muscular. Como o Campeonato Paraibano se encerra no dia 8 de abril, o atleta provavelmente não vai disputar mais a competição estadual pelo Treze.

