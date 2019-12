Celebridades Marcella Rica elogia a namorada, Vitória Strada: “Uma deusa”

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Marcella (E) e Vitória estão juntas há nove meses, mas só agora o relacionamento foi confirmado Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Marcella Rica declarou-se à namorada, Vitória Strada, ao compartilhar a foto da página de jornal O Globo que anunciava a entrevista da atriz, na qual ela confirmou o namoro das duas. “Uma deusa no meu jornal”, escreveu Marcella na postagem.

Elas estão juntas há nove meses, mas só agora o relacionamento foi confirmado. “2019 me surpreendeu com esse amor. Um presente lindo que só tem me feito feliz”, declarou a atriz, que volta à TV em “Salve-se quem puder”. Vitória esteve no júri do “Dança dos Famosos”, do “Domingão do Faustão” no domingo (22). Ela falou sobre o namoro: “Estou namorando e muito feliz com o carinho que estou recebendo das pessoas. O importante é a gente ser feliz, respeitar o outro”.

Antes de confirmar o namoro, Vitória e Marcella trocaram declarações nas redes sociais em seus aniversários. A loira parabenizou à protagonista de “Espelho da Vida” quando ela completou 23 anos em 12 de outubro.

“Dia dessa stradinha da felicidade. Feliz novo ciclo, libriana mais idosa, prodígio, esposa do Barney, devoradora de todas as comidas e protagonista da nossa vida. Ela é maníaca das lojas de produtos naturais, mas come pizza como ninguém e isso já me faria gostar dela de cara, mas ela ainda tem um coração imenso, intenso e bem mais bonito que essa boniteza toda [e talento] que já é óbvia pro mundo. Feliz ano novo, guria. O presente é todo nosso! Amo você” escreveu Marcella.

Já Vitória escreveu para a namorada em seu aniversário de 28 anos no dia 16 de outubro. “Que os anos passem e a gente continue comemorando nossos aniversários juntinhas. Obrigada por tudo, você merece o mundo! E que sorte a minha ter você no meu”, declarou Vitória, que chegou a ser apontada com affair de João Vicente de Castro durante as gravações de “Espelho da Vida”.

