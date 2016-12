Marcelo Medeiros é eleito o novo presidente do Internacional

Os sócios do Sport Club Internacional elegeram a Chapa 2, encabeçada pelo presidente Marcelo Medeiros, para compor o Conselho de Gestão que comandará o Clube nos próximos dois anos. Realizada neste sábado (10), das 9h às 17h, a Assembleia Geral Eleitoral teve a participação de 13.984 associados (12.800 votos válidos), que votaram presencialmente, no Gigantinho, e pela internet.

A Chapa 2, composta por Marcelo Medeiros (presidente), João Patrício Herrmann (1º vice-presidente) e Alexandre Chaves Barcellos (2º vice-presidente), recebeu 12.134 dos votos (94,8%), enquanto a Chapa 1, formada por Pedro Affatato, Luiz Henrique Nuñez (1º vice-presidente) e Pedro Tedesco Silber (2º vice-presidente), ficou com 666 votos (5,2%).

O anúncio oficial do resultado foi feito às 17h56 pelo presidente do Conselho Deliberativo, Mário Sérgio Martins, no Gigantinho. A posse do Conselho de Gestão e dos conselheiros eleitos ocorrerá no dia 3 de janeiro de 2017.

“O recado das urnas é significativo. O torcedor quer e terá mudanças, no que diz respeito a planejamento, critérios e gestão. Temos que saber ouvir todos os segmentos da sociedade colorada. O Conselho de Gestão é importante porque divide as atribuições, torna tudo mais transparente, democrático, ágil e moderno. Esperamos poder, junto com a torcida colorada, retomar o caminho das vitórias”, declarou Marcelo Medeiros.

Números da votação

Chapa 1 (Pedro Affatato): 666 votos (5,2%)

Chapa 2 (Marcelo Medeiros): 12.134 votos (94,8%)

13.984 votantes (12.800 votos válidos)

Brancos: 224

Nulos: 960

Renovação do Conselho Deliberativo

Junto à votação que definiu o Conselho de Gestão, houve também a eleição de 150 integrantes titulares do Conselho Deliberativo e seus respectivos suplentes. Das nove chapas que concorriam, três passaram pela cláusula de barreira (15%) e conseguiram ocupar cadeiras. Foram elas: Chapa 2 (Aliança Vermelha), Chapa 4 (O Povo do Clube) e Chapa 9 (Inove Inter).

Confira o números:

13.984 votantes

13.793 votos válidos

84 nulos

110 brancos

Chapa 01 – União Colorada (496 votos/ 3,57%)

Chapa 02 – Aliança Vermelha (4132 votos/29,72%) – 71 conselheiros eleitos (clique para ver nominata)

Chapa 03 – Sócio Deliberativo (963 votos/6,93%)

Chapa 04 – O Povo do Clube (2532 votos/18,21%) – 43 conselheiros eleitos (clique para ver nominata)

Chapa 05 – Chapa Independente Colorada (582 votos/4,19%)

Chapa 06 – Caminho Colorado (296 votos/2,13%)

Chapa 07 – Novo Inter (1277 votos/9,19%)

Chapa 09 – Inove Inter (2152 votos/15,48%) – 36 conselheiros eleitos (clique para ver nominata)

Chapa 10 – Acorda Conselho! (1363 votos/9,80%)

Conselho de Gestão

O pleito deste ano teve uma novidade: o associado escolheu o Conselho de Gestão que comandará o Clube no biênio 2017/2018. Agora, além do presidente e dos dois vice-presidentes eleitos, são adicionadas outras duas vice-presidências, ambas indicadas pelo presidente eleito.

