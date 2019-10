Marcelo Odebrecht deu uma palestra em sigilo na Fundação Getulio Vargas

Um mês após sair da prisão que cumpriu por envolvimento no maior escândalo de corrupção do País, Marcelo Odebrecht foi à FGV (Fundação Getulio Vargas), na terça-feira (15), para dar uma palestra aos alunos sobre compliance, palavra que a Operação Lava-Jato tornou conhecida e indica boas práticas corporativas para cumprimento das leis.

A apresentação, realizada no prédio da FGV, em São Paulo, começou às 11h e deveria durar o tempo normal de uma aula — pouco mais de uma hora e meia —, mas excedeu o limite e teve de ser interrompida às 13h05min, tamanho foi o interesse dos alunos de graduação da tradicional escola de negócios pela história de Marcelo Odebrecht.

Houve disputa entre os jovens estudantes de administração pública e privada para conseguir uma vaga na palestra do empresário que comandou a maior empreiteira do país, foi preso e viu o conglomerado da família entrar em uma recuperação judicial com dívidas de R$ 98,5 bilhões.

Nada do que Marcelo disse foi reproduzido. Nem mesmo o jornal interno da FGV noticiou o fato, segundo a professora. Os alunos não o questionaram sobre tornozeleira eletrônica ou aspectos íntimos da prisão.

O contexto era um curso de compliance que se inspirou no livro “Why They Do It: Inside the Mind of the White-Collar Criminal”, do professor da Harvard Business School Eugene Soltes, que explora os motivos pelos quais os criminosos de colarinho branco agem, abordando casos emblemáticos como o do financista Bernie Madoff.

A palestra de Marcelo é a segunda etapa de um programa de imersão, que teve no início do mês uma visita dos alunos à sede da Odebrecht. A aula prática aconteceu em uma semana agitada, enquanto a Caixa Econômica Federal pedia à Justiça decretação de falência do conglomerado e outros credores contestavam o plano de recuperação judicial.

