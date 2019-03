O Grêmio confirmou na tarde desta sexta-feira, a lesão sofrida pelo Marcelo Oliveira, na partida contra o Juventude. De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube, o lateral sofreu uma lesão complexa no joelho direito com rupturas do ligamento patelar, ligamento cruzado anterior e ligamento colateral lateral.

O atleta será submetido à reconstrução cirúrgica nos próximos dias. Ainda não há previsão de recuperação.

Deixe seu comentário: