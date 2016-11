Marcelo Sartori, do Parador Casa da Montanha, integra equipe do Assado Patagônico

O tradicional churrasco campeiro ganha uma versão especial assinada por grandes assadores na Serra Gaúcha. O Assado Patagônico, uma celebração a gastronomia do sul da América do Sul, será realizado neste sábado, dia 26, a partir das 12h30, na Villa Sergio Bertti, em Gramado. O evento contará com a participação especial do assador Marcelo Sartori, do Parador Casa da Montanha, além dos chefs Leonardo Albuquerque e Jorge Aita.

O encontro gastronômico visa valorizar a carne, o sal, o ferro e o efeito de suas transformações pelo fogo. O resultado será uma variedade única de sabores e texturas que prometem satisfazer os paladares mais sofisticados. Entre os cortes disponíveis no Assado Patagônico, um destaque especial ao tradicional cordeiro argentino inteiro, os famosos costelões e chorizos caseiros. Muitos sabores e delícias que combinam com a beleza natural do cenário, a Villa Sergio Bertti.

A iniciativa é inspirada nos churrascos feitos por povoados e comunidades que vivem no sul da América da Sul, de quem habita o campo e celebra o convívio ao redor do fogo. Um momento especial em um lugar aconchegante, que une charme, conforto e o melhor da gastronomia. As reservas já podem ser feitas, e mais informações estão disponíveis pelo telefone (54) 3295.7575 ou pelo e-mail reservas@casadamontanha.com.br.

