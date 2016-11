Marcelo Serrado vive SÃ©rgio Moro no cinema e encontra o juiz

Marcelo Serrado será Sérgio Moro no filme “Polícia Federal – A Lei É Para Todos”. Trabalhando no papel que seria inicialmente de Rodrigo Lombardi, o ator, que causou polêmica nas redes sociais ao opinar sobre política, encontrou o juiz em um “restaurante bem reservado” em Curitiba, de acordo com a colunista Cleo Guimarães, do jornal “O Globo”.

À coluna, Serrado declarou que interpretar o juiz no longa “é como se estivesse na pele de um herói nacional”, e não escondeu que apoiava Moro ao participar de manifestações com mais famosos em março deste ano. Ele contou ainda que o juiz “leva uma vida comum” e procura não sair muito de casa por conta do assédio. Ainda segundo o jornal, esse é apenas o primeiro de muitos encontros.

Seguindo o contrário da opinião de Marcelo Serrado, que se declarou pró-impeachment junto com outros famosos, estrelas como Wagner Moura e Monica Iozzi se reuniram para mostrar que eram contra o impeachment também no mês de março.

Em um vídeo postado no Facebook, artistas de teatro gravaram depoimentos, entre eles Julia Lemmertz, Gregorio Duvivier, Paulo Betti e Enrique Diaz. “É natural que os atores de teatro, que os artistas do mundo inteiro sejam pela democracia, porque não existe teatro, não existe arte sem liberdade. Então, é natural que o teatro se levante e diga que é contra o golpe e a favor da democracia”, diz Wagner.

Comentários