O Hamas garantiu nesta quinta-feira que a marcha em direção à fronteira com Israel desta sexta-feira (30), em comemoração do Dia da Terra e que marcará o início da campanha que os palestinos chamam de Grande Marcha do Retorno, será totalmente pacífica, “sem pedras e barricadas”. As pessoas foram instruídas a se concentrar a aproximadamente 700 metros da cerca de segurança.

