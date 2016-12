Marchezan anuncia dois novos secretÃ¡rios para a Prefeitura de Porto Alegre

O prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, anunciou na manhã desta sexta-feira (16) mais dois nomes do seu secretariado para a gestão municipal.

Luciano Alabarse será o secretário da Cultura, enquanto Bruno Miragem é o novo procurador-geral da Capital. Junto a Alabarse estará Eduardo Wolf, que será o secretário-adjunto.

Na última sexta-feira (09), Marchezan já havia divulgado a diminuição do número de pastas, de 29 para 15. Com isso, o total de órgãos municipais será reduzido de 37 para 23.

Com o anúncio de Alabarse e Miragem, Marchezan fecha esta sexta-feira com quatro nomes confirmados no seu secretariado. Antes deles, o prefeito eleito convocou Erno Halzheim para a Saúde, e Leonardo Busatto, que assumirá a Fazenda.

Comentários