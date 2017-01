Marchezan anuncia novo presidente da Fasc

Solimar Amaro, ex-superintendente da Kinder e ex-gerente da Fundação Pão dos Pobres, é o novo presidente da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) de Porto Alegre. O gestor foi anunciado nesta quinta-feira (19), pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior. Mestre em Educação e especialista em gestão, Amaro atuará nas políticas sociais do município em alinhamento com a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Maria de Fátima Paludo, pasta à qual a Fasc é subordinada.

Em reunião no Paço Municipal nesta tarde, Marchezan destacou a formação acadêmica e a experiência profissional de Amaro na área social como diferenciais que agregarão qualidade ao serviço desempenhado pela Fasc. “Temos muito cuidado na formação da equipe de governo, considerando o histórico de cada profissional. E o Solimar é uma das pessoas com mais respeitabilidade no setor, com experiência de gestão na iniciativa privada. Junto a todos os órgãos de controle e fiscalização e às entidades que trabalham na área, ele vai contribuir para a qualificação do serviço público que a Fasc oferece aos cidadãos”, afirmou o prefeito.

Para Amaro, a principal meta é trabalhar a assistência social em uma plataforma integrada no município, potencializando as ações com as políticas de desenvolvimento social, saúde e educação. “Tenho a clareza da importância de trabalhar a assistência social com uma visão de rede, mobilizando os servidores da Fasc, os órgãos do município e as instituições conveniadas, que realizam um belo trabalho”, avaliou, destacando, ainda, prioridade para fortalecer a implementação do Suas (Sistema Único de Assistência Social) em Porto Alegre.

Comentários