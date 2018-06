Marchezan apresenta a Lei Geral dos Táxis

O prefeito Nelson Marchezan Júnior apresenta nesta quarta-feira, às 9h, no Salão Nobre da prefeitura, a nova Lei Geral dos Táxis da Capital, que traz algumas novidades e avanços tecnológicos, focada na constante qualificação do serviço e na busca pela excelência ao atendimento público. A nova regulamentação inova e apresenta de forma pioneira no País o teste toxicológico para taxistas.

