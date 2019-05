Marchezan assina termo de cooperação entre prefeitura de Porto Alegre e Israel

Uma parceria entre a prefeitura de Porto Alegre e a agência Autoridade de Inovação de Israel deve incentivar a conexão de startups brasileiras e israelenses. O prefeito Nelson Marchezan Júnior, e o cônsul geral de Israel, Dori Goren, assinam hoje (30) a Declaração de Cooperação entre Porto Alegre e o Consulado Geral de Israel. “Este acordo é um marco para Porto Alegre porque vamos atrair startups israelenses de ponta nas áreas de TI, segurança, mobilidade e meio ambiente. O objetivo é trocar e incorporar tecnologia com as empresas da capital gaúcha”, afirma Marchezan. O evento ocorre às 11h, no Consulado Geral de Israel, em São Paulo.

O acordo é ligado ao Memorando de Entendimento, assinado em 2007 entre o governo brasileiro e o governo do Estado de Israel, que estabelece a Cooperação Bilateral em Pesquisa e Desenvolvimento Industrial no Setor Privado. A aproximação entre capital gaúcha e Israel se intensificou durante uma viagem executiva do prefeito ao Oriente Médio em fevereiro de 2018. Na ocasião, foi discutida a possibilidade da associação entre o município e a Autoridade de Inovação de Israel, que é responsável por promover a internacionalização de empresas e startups israelenses.

Nesta sexta-feira (31), ocorre a segunda reunião da Mesa do Pacto Alegre. No encontro, será definida a agenda dos projetos do Pacto, que, segundo a prefeitura, é um acordo entre instituições de ensino, governo, iniciativa privada e sociedade civil para estimular o empreendedorismo colaborativo na cidade. O evento vai ocorrer no Campus Unisinos e contará com a presença do consultor espanhol Josep Piqué.

Deixe seu comentário: