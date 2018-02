Marchezan busca investimentos para segurança em Israel

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, participará da 32ª Conferência Internacional de Prefeitos, que será realizada do dia 10 a 16 deste mês, em Israel. O tema do encontro será Cidade Segura, com a proposta de apresentar soluções tecnológicas da indústria israelense para a área da segurança e criar ambiente de negócios e parcerias para atração de investimentos.

