Marchezan chuta o balde: “Rebaixamento da nota de Porto Alegre é mais uma herança que recebi”

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Junior, lamentou que “o rebaixamento da nota de Porto Alegre, que impede o município de tomar empréstimo no exterior, é uma herança que recebi da administração que me antecedeu”. Marchezan Júnior conversou com este colunista em Brasília, antes da audiência com o ministro da Fazenda Francisco Dornelles, e apresentou um gráfico indicando que Porto Alegre foi a única a apresentar a pior disponibilidade de caixa líquida entre todas as capitais do País. Este dado, que levou em conta o exercício de 2016, rebaixou a nota de crédito da capital, de B para C, impedindo a contratação de um empréstimo com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). No Ministério da Fazenda, o prefeito pediu o congelamento da classificação B, o que permitiria assinar o contrato com o BID antes de novembro de 2018, data fatal para a definição.

A desonestidade da UNB

O programa da disciplina “O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil”, formatado pelo Instituto de Ciência Política, mostra uma escancarada desonestidade intelectual da UnB (Universidade de Brasilia), instituição publica mantida com os impostos dos cidadãos. E deixa evidente que a instituição se acha dominada por uma militância que, em nome do fanatismo ideológico, não hesita em perverter os mais elementares princípios da academia.

Invasores na área que seria do Instituto Lula

São devastadores os e-mails, devidamente certificados, que foram entregues ao juiz federal Sérgio Moro, na 13ª Vara Federal de Curitiba. Neles, se constata que o compadre e advogado de Lula, Roberto Teixeira, chegou a pedir que a Odebrecht contratasse uma empresa especializada “em negociar desocupações” para se livrar de três famílias que ocupavam o imóvel de Haberbeck Brandão, em cujo terreno sairia o Instituto Lula. O imóvel, avaliado em R$ 30 milhões, seria pago pela Odebrecht para sediar o Instituto.

Movimento intenso no Congresso Nacional

Há muito tempo o Congresso Nacional não apresentava uma movimentação tão intensa nos seus corredores. São prefeitos e vereadores de todo o País, que vieram pressionar deputados e senadores pela aprovação do projeto que abriu crédito de R$ 2 bilhões no orçamento da União para os municípios. Além disso, prefeitos buscam empenhar o maior número de emendas parlamentares, cujo prazo para protocolo se encerra no próximo dia 28.

Crivella fala em “Balsa Família”

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), cometeu uma gafe imperdoável ao comentar as enchentes de São Paulo: “Lá em São Paulo também tem enchente. Vão até lançar um programa novo: o Balsa Família”.

Outra gafe inesquecível

Outra gafe inesquecível, ocorreu em 2006, quando no final da campanha eleitoral, o ex-presidente Lula afirmou que a cidade de Pelotas é “exportadora de ‘viados”.

Deixe seu comentário: