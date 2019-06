Marchezan demite 20 nomes ligados ao PP e esquenta clima no Paço

A relação entre o Partido Progressista (PP), sigla do vice Gustavo Paim, e o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), está abalada.

Nesta sexta-feira (28), 20 nomes ligados ao PP foram exonerados das funções. Há rumores de que o número de demitidos, nos próximos dias, tende a crescer ainda mais. O secretário de Comunicação da prefeitura, Orestes de Andrade Júnior, informou que as exonerações não têm relação com disputa política. As pessoas saíram devido à “avaliação técnica”.

No PP, além do vice-prefeito Gustavo Paim, estão dispostos a concorrer a prefeito os vereadores Mônica Leal e Ricardo Gomes. As demissões podem estar relacionadas à vontade do partido em alçar candidato próprio nas eleições de 2020, antagonizando a disputa com Marchezan. Outro motivo é a vontade do prefeito em ampliar o espaço do MDB no governo.

Deixe seu comentário: