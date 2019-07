Marchezan deverá desembarcar em Washington para curso de capacitação em gestão pública

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Porto Alegre o prefeito Nelson Marchezan Júnior desembarca em Washington, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (15) para imersão de quatro dias em curso de capacitação para gestores públicos na Universidade Johns Hopkins. O intercâmbio envolve troca de experiências com especialistas de universidades renomadas mundialmente. A convite da Comunitas, organização que incentiva parcerias do setor público e privado, também devem viajar os governadores Eduardo Leite (RS), Ronaldo Caiado (GO) e Helder Barbalho (PA), além dos prefeitos Antônio Carlos Magalhães Neto (Salvador) e Firmino Filho (Teresina). Com os estudos, eles pretendem ampliar o repertório de soluções que qualifiquem as políticas públicas em benefício do cidadão.

O evento deverá ter programação focada em inovação, desenvolvimento econômico, comunicação e outros temas importantes presentes na vida do gestor público. Dentre as principais atividades estão palestras sobre desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas, com análise de caso do Terminal Rodoviário de Yogyokarta, na Indonésia; a utilização do Big Data para melhorar a governança urbana e também uma palestra sobre como reinventar as escolas da América. A organização do Comunitas será responsável pelo pagamento dos cursos para os convidados.

Na ausência de Marchezan o vice-prefeito da capital, Gustavo Paim, assume como prefeito até a próxima sexta-feira (19), data de encerramento do curso.

Deixe seu comentário: