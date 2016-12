Marchezan enfrenta primeiro impasse

A votação na Câmara Municipal deveria transcorrer sem turbulências. É o que ocorre a cada quatro anos, quando o futuro prefeito propõe modificações no organograma das secretarias. Iniciada às 10h, a sessão teve inúmeras e prolongadas interrupções. O quórum caiu às 19h15min sem a votação do projeto principal. Apenas duas das 14 emendas foram analisadas.

NA DEPENDÊNCIA

Começa hoje o recesso na Câmara de Porto Alegre, que irá até 1º de fevereiro. A continuidade da votação da reforma administrativa dependerá da convocação de sessões extraordinárias nos dias 27 e 28 deste mês. A iniciativa cabe apenas ao prefeito José Fortunati, se quiser colaborar com a futura gestão.

FICARÁ AMARRADO

Caso a reforma não seja aprovada na próxima semana, o prefeito eleito Nelson Marchezan terá de nomear secretários de áreas cuja extinção estava prevista.

ESFORÇO EM VÃO

Durante a tarde de ontem, o futuro vice-prefeito Gustavo Paim percorreu o plenário da Câmara para tentar convencer os vereadores a votarem o enxugamento do secretariado. Lideranças empresariais também estiveram em alguns gabinetes com o mesmo propósito.

RUÍDO NA LINHA

A direção municipal do PTB apresentou a Marchezan, na manhã de ontem, indicações para secretarias. Fontes do partido disseram que não foram aceitas. Foi o começo do desentendimento que se prolongou ao longo do dia.

SEM RECONHECIMENTO

A Fepps (Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde) foi uma proposta generosa surgida na gestão Collares. Previa a produção de medicamentos para entrega gratuita à população. Ao ser extinta pela Assembleia Legislativa, ontem, havia servidores da Fundação na galeria. Inexplicavelmente, a população beneficiada por muitos anos ficou distante.

QUEIMANDO DIESEL

A Superintendência de Portos e Hidrovias de Porto Alegre naufragou sem conseguir viabilizar a utilização da Lagoa dos Patos para o transporte de cargas. Foram 30 votos a favor e 23 contra o projeto do Executivo. A rodovia entre Porto Alegre e o porto de Rio Grande continuará recebendo centenas de caminhões por dia, emitindo poluição brutal.

HÁ DEZ ANOS

A 23 de dezembro de 2006, a governadora Yeda Crusius anunciou Enio Bacci como novo secretário estadual da Segurança Pública. Suas primeiras declarações: “Bandido deve ser tratado como bandido” (…) Agiremos com dureza, porém sempre dentro da lei. (…) Preso que não trabalha passa o tempo inteiro pensando em novos delitos.”

LIÇÃO

Tancredo Neves ensinou e muitos dos envolvidos na Operação Lava Jato não aprenderam: “Político que fala muito ao telefone acaba morrendo pela boca.”

RÁPIDAS

* Seguindo o exemplo de Porto Alegre, Pelotas cria a Secretaria Municipal de Segurança Pública.

* A Ilha da Fantasia não é mais a mesma: o movimento no comércio de Brasília caiu até 40 por cento.

* Controle máximo: vazamento no Supremo Tribunal Federal, agora, só se for na instalação hidráulica.

