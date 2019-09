Planejando a reeleição ao cargo de chefe do Executivo para 2020, o atual prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB), já tem apoiadores. No último domingo (22), o Partido Liberal (PL) acertou participação na prefeitura da capital.

Atualmente sem representação na Câmara Municipal, o PL tem acordo de filiação com dois vereadores na janela partidária que abre em março de 2020. Os detalhes sobre a participação do partido no governo ainda serão discutidos.

