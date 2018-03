Marchezan na Federasul

A Federasul (Federação das Entidades Empresarias do Rio Grande do Sul) sempre conta com grandes palestrantes em seus eventos. Para o segundo Tá na Mesa de 2017, que ocorrerá nesta quarta-feira, a partir das 11h, o evento receberá o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior. Nesta ocasião será discutido sobre a sua atual gestão na Cidade de Porto Alegre.

