Marchezan participa de reunião da Frente Nacional dos Prefeitos

O prefeito Nelson Marchezan Júnior participa nesta terça e quarta-feira (08 e 09) da 76ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O evento acontece em Salvador, na Bahia, de 8 a 11 de outubro, e é considerado um dos mais importantes da agenda municipalista. Os dois primeiros dias serão designados à Plenária de Prefeitos, com discussões sobre temas como finanças, saúde, educação, pacto federativo, reforma da previdência e reforma tributária, e soluções para a modalidade urbana.

O evento marcará o lançamento do anuário Multi Cidades – Ano 15/2020, previsto para manhã de terça-feira (08). Realizada pela FNP, em parceria com a Aequus Consultoria, a publicação já é reconhecida como um instrumento de transparência das finanças municipais. O Anuário também contém os mais importantes dados sobre receitas, despesas, educação e outras áreas da administração pública, com conteúdo voltado a fomentar as discussões sobre o pacto federativo.

Nesta terça-feira, Marchezan participará do debate O novo Fundeb – Avaliação das PECs em tramitação no Congresso Nacional: simulações das propostas e seus impactos nos municípios brasileiros para o financiamento de creches, educação infantil e fundamental a partir de 2021. Na quarta-feira, participa da assinatura do Memorando de Entendimento entre FNP e Comitê Internacional da Cruz Vermelha – Programa Acesso Brasil Mais Seguro.

Deixe seu comentário: