Em postagem no Twitter, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, manifestou repúdio à agressão sofrida por uma professora da escola municipal Grande Oriente do Rio Grande do Sul, no bairro Rubem Berta (Zona Norte). A instituição de ensino, onde 80 educadores atendem 1,3 mil alunos, suspendeu as suas atividades na quinta-feira passada e pede mais segurança.

