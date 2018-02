O prefeito Nelson Marchezan Júnior cumpriu as últimas agendas em Israel. Além de visitas a empresas nas áreas de mobilidade, iluminação pública e serviços de inovação, Marchezan esteve em reunião com o diretor para as Américas da Autoridade de Inovação de Israel, Israel Aharon. As agendas da viagem tiveram foco na prospecção de parcerias com o mercado israelense.

