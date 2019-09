O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, se recupera bem do procedimento cirúrgico realizado na quarta-feira. O chefe do Executivo deve voltar ao trabalho na próxima segunda-feira, 30. Marchezan foi submetido a uma cirurgia no ombro direito para corrigir uma lesão conhecida como “slap”. Foram colocados três grampos na inserção do bíceps.

Deixe seu comentário: