Márcio Garcia cometeu uma gafe e tanto ao se despedir do “Tamanho Família” no domingo (22). O apresentador convidou o público a assistir ao programa na próxima semana e disse que a atração iria ao ar logo após o “Domingo Espetacular”. Só que na verdade, o “Domingo Espetacular” é um programa da Record e o “Tamanho Família” vai ao ar depois do “Esporte Espetacular”.

Deixe seu comentário: