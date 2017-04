Marco Alba toma posse como prefeito em Gravataí

O prefeito eleito em Gravataí na eleição suplementar de 12 de março, Marco Alba (PMDB), tomou posse no cargo nesta sexta-feira (7), juntamente com seu vice, Áureo Tedesco (PSDB). A solenidade ocorreu logo após a diplomação da Justiça Eleitoral, na Câmara de Vereadores.

Durante a cerimônia, que contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário Osmar Terra e a ex-governadora e deputada federal Yeda Crusius, Marco Alba assumiu o mandato que cumprirá até 2020. Também estiveram presentes na cerimônia o deputado federal Jones Martins (PMDB); os deputados estaduais Juvir Costella (PMDB) e Sérgio Peres (PRB); o prefeito de Canela, Constantino Orsolin (PMDB); vereadores, representantes de classes e entidades civis.

“A verdadeira generosidade da classe política está no resultado da ação. O ato de entrega, seja de um serviço ou uma obra concreta, é o que justifica a nossa atuação. Do contrário é só demagogia. Meu compromisso é trabalhar com amor e respeito ao próximo, buscando atingir esses objetivos”, anunciou Marco Alba.

Após a solenidade houve um almoço de confraternização no CTG Aldeia dos Anjos com a presença do governador do Estado, José Ivo Sartori.

Comentários