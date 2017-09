O clima não é dos melhores entre os ministros do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes. Dois dos três magistrados mais antigos da Corte sequer se falam, segundo relatou Marco Aurélio, em entrevista no programa Esfera Pública. “Há uma inimizade capital entre a minha pessoa e a pessoa do ministro Gilmar Mendes. Ou melhor, entre ele e a minha pessoa”, disse.

