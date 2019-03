Março recebe a 4ª edição do Café da Manhã da Família. Evento abordará a relação entre feminino, dinheiro e família

Em referência ao Dia da Mulher, a advogada Karina Azen, a psicóloga Patrícia Scheeren e a educadora financeira Leila Ghiorzi, da empresa “É da Minha Conta”, promovem a 4ª edição do Café da Manhã da Família. Desta vez, será realizado um debate sobre a relação feminino, dinheiro e família, em uma abordagem multidisciplinar, no sábado 30 de março. O bate-papo enfocará a evolução do papel da mulher na família a relação do dinheiro com os papéis e poder, estratégias de resolução de conflitos referentes a dinheiro e como escolher o regime de bens do casal.

A ocasião também será comemorativa ao lançamento da empresa DUO – Direito e Psicologia Estratégica na Família, das sócias Karina Azen (advogada/professora) e Patrícia Scheeren (psicóloga/professora). O projeto oferece consultoria para auxiliar profissionais do Direito das Famílias e Sucessões e da Psicologia nas estratégias e conduções de casos, e atividades de capacitação que buscam soluções nos conflitos familiares.

O evento será das 10h às 12h, na Rua Andrade Neves nº 90, conjunto 92, no Centro Histórico de Porto Alegre. A atividade é voltada para homens e mulheres, casados e solteiros.

Serviço: 4ª edição do Café da Manhã da Família: relação entre feminino, dinheiro e família/ 30 de março de 2019/ das 10h às 12h/ Rua Andrade Neves nº 90, conjunto 92 (Centro Histórico – Porto Alegre/RS)/ Ingressos: https://goo.gl/VzRQCS (R$ 35,00 ingresso individual; R$ 50,00 ingresso dupla)

AS PROFISSIONAIS

Karina Azen

Mestre em Direito pela Unisinos e graduada em Bacharel em Direito pela Ulbra. Advogada atuante no Direito das Famílias e Sucessões, com ênfase em estudos sobre a dinâmica das relações familiares através do curso do Instituto da Família – INFAPA. Participou do curso “Famílias em Situação de Litígio”, realizado pelo Instituto NOOS (RJ). Possui formação em práticas colaborativas pelo IBPC – Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Integrante da Comissão de Infância e Juventude do IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família (POA/RS).

Leila Ghiorzi

Coach financeira formada pelo Instituto Coaching Financeiro (ICF/RJ). Possui formação complementar em Investimentos e Intermediação Financeira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ) e formação executiva em Finanças Corporativas pela Universidade

Cândido Mendes (UCAM/RJ). Planeja mudar o mundo com feminismo, educação financeira, amor e Beatles.

Patrícia Scheeren

Doutora em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Realizou Programa de Doutorado Sanduíche na University of Nebraska-Lincoln (UNL) no Marriage and Family Therapy Program. É graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e Mestre em Psicocriminologia e Vitimologia pela Université Pierre Mendès-France, França (UPMF). Possui especialização em Terapias Individual,Familiar e de Casal – Abordagem Sistêmico-Integrativa (Infapa) e experiência clínica na área.

