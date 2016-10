Marcos & Belutti se recusam a dividir palco com Wesley Safadão

Rolou uma tremenda saia justa nos bastidores do 23ª Prêmio Multishow, realizado na noite da última terça-feira (26), no Rio de Janeiro. Marcos & Belutti se recusaram a dividir o palco com Wesley Safadão.

Se a relação do trio não estava muito boa antes, tem tudo para azedar de vez agora. Segundo o jornalista Léo Dias, a dupla sertaneja pediu à direção do evento para se apresentar sozinha no palco da festa.

Os sertanejos foram escalados para cantar o hit “Aquele 1%”, uma das músicas mais tocadas no último ano. Originalmente, a canção foi gravada por Marcos & Belutti com a participação de Safadão.

Durante o prêmio, muita gente estranhou o fato do cantor de forró estar na plateia e não repetir o dueto com a dupla no prêmio, como fez Anitta com o Jota Quest. A música da funkeira com o grupo mineiro, aliás, foi a grande zebra da noite e acabou levando o troféu da categoria hit do ano.

