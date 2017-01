Marcos Campello e Claudia Castelo Branco lançam o disco “Você na Nuvem”

O disco “Você na Nuvem” traz 11 canções com letras de Marcos Campello e melodias de Claudia Castelo Branco. Vindos de caminhos distintos, a parceria surpreende pela mistura original de estilos que não costumam se encontrar – Marcos é guitarrista do trio carioca Chinese Cookie Poets e acompanha artistas da nova geração como Ava Rocha e Claudia é pianista e cantora no duo Gisbranco ao lado de Bianca Gismonti.

A proposta do trabalho é dialogar com a cena independente atual, experimentando novos caminhos para a canção brasileira, onde o regional, a MPB, freejazz e noiserock convivem simultaneamente.

No palco, Marcos (violão, guitarra, arranjos e produção musical) e Claudia (voz, percussão, sanfona) são acompanhados por Marcelo Callado (bateria), Pedro Dantas (baixo), Pitter Rocha (guitarra) e Rodrigo Souza (percussão).

O disco também conta com a participação de duas cantoras que são referências na vanguarda da canção brasileira: Ná Ozzeti e Juçara Marçal.

As canções falam de dilemas das relações contemporâneas e das tristezas e alegrias da vida urbana, onde melodias líricas se contrapõem a harmonias áridas e arranjos elaborados que transitam pelas mais diversas linguagens musicais.

SERVIÇO

CD “Você na Nuvem”

De Marcos Campello e Claudia Castelo Branco

11 faixas

Selo Circus

