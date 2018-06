Marcos Lessa faz tributo a Belchior em Porto Alegre

O cantor e compositor Marcos Lessa sobe ao palco da Amrigs, em Porto Alegre, no dia 21/06, às 20h30, para homenagear um dos ícones da Música Popular Brasileira, Belchior. Em piano e voz, o show intimista ‘Coração Selvagem’ revela a autenticidade e maturidade artística de Marcos Lessa, através da liberdade imensa na interpretação de canções imortalizadas como ‘Tente outra vez’, ‘Medo de avião’, ‘Como nossos pais’, ‘Apenas um rapaz latino-americano’ e ‘Coração selvagem’. Ao seu lado, o talentoso arranjador e pianista clássico Thiago Araújo.

O show é um convite para o coração, onde o público terá a oportunidade de se emocionar e reviver momentos marcantes da carreira de Belchior, num passeio que inicia na beleza das melodias e segue pela poesia das letras.

“Todos os tributos que eu faço tem alguma ligação comigo. O Belchior faz parte do início da minha carreira. Ele é para os cearenses o que Caetano é para os baianos”, destaca Marcos Lessa.

Circulando pelo país desde o ano passado, o tributo teve recorde de público em Fortaleza, com sessão extra, e foi sucesso também em Brasília. De Porto Alegre, o show segue para Curitiba, onde ganha vitrine no dia 24/06, no Teatro Canal da Música.

O evento conta com produção e organização da CRIA Comunicação e Cultura e apoios do Restaurante Equilibrium, da Confeitaria Quero Mais e de Moishele Doces e Salgados Veganos.

A trajetória de Marcos Lessa

Semifinalista do The Voice Brasil 2013, Marcos Lessa ganhou a cena pelo carisma e brilhantismo em suas interpretações da música nacional. De lá pra cá, não parou mais. Sua história com os compositores de sua terra se confunde com a história de sua própria carreira.

Marcos Lessa começou a fazer shows de mais abrangência em 2009, quando o virtuose e multi-instrumentista Manassés Sousa o convidou para cantar com ele. A exigência: o repertório dos shows deveria ser composto tão somente de músicas de compositores cearenses, como Fagner, Ednardo, Rodger Rogério, Petrucio Maia, Fausto Nilo, Evaldo Golveia e, claro, Belchior.

Assim, as memórias do início da carreira de Marcos Lessa são sempre interpretando as canções de seus conterrâneos. Sua trajetória é conhecida pelos tributos. Em 10 anos de carreira e com 5 discos gravados, Marcos Lessa já fez tributo a Gonzaguinha (que virou CD e turnê), Wilson Simonal, Emilio Santiago, Clara Nunes, Dorival Caymmi, Tom Jobim e tantos outros.

Serviço

SHOW ‘CORAÇÃO SELVAGEM’

Data: 21 de junho, quinta-feira

Horário: 20h30min

Local: Teatro Amrigs (Av. Ipiranga, 5311. Partenon. Porto Alegre/RS)

Valor do Ingresso: R$ 25 e R$ 50

Pontos de Venda de Ingressos

Teatro Amrigs, a partir de 1º/06. De segunda à sexta, das 9h às 18h, no guichê do estacionamento.

Contato Bilheteria: 51 3014.2018

Restaurante Equilibrium, a partir de 1º/06. (Galeria Mercado do Bonfim. Rod. Osvaldo Aranha, 1265. Bom Fim).

On-line: http://bit.ly/marcos-lessa-poa

